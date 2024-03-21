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Стали известны подробности распыления перцового баллончика в бийской школе

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Стали известны подробности распыления перцового баллончика в бийской школе

Несколько детей обратились к медикам, после того как вдохнули перцовую смесь

Инцидент в школе №9, где кто-то из детей распылил содержимое перцового баллончика, получил широкую огласку. Проверку происшествия взяли на контроль правоохранители.

«БР» стали известны подробности случившегося.

Оказалось, содержимое баллончика распылил шестиклассник. Он говорит, что нашел баллончик там же, в школе. При этом ребенок уверяет, что не понимал назначение. Якобы мальчик думал, что это краска для граффити.

Баллончик школьник положил в свой рюкзак. Ближе к концу занятий, когда учителя не было в кабинете, он вместе со своим приятелем вышел в коридор, достал баллончик и нажал на клапан. Мальчишки говорят, что краски в баллончике не было, а вскоре они ощутили, что в носу и во рту защипало. Ребята убежали, а через пару минут прозвенел звонок, и в коридор вышли учащиеся.

Вскоре к медикам стали обращаться дети из школы №9. Среди диагнозов – химический ожог носоглотки, а также токсическая реакция. Пострадавшая девочка госпитализирована в стационар детской больницы.

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Взято отсюда

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