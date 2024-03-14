Стали известны подробности убийства пропавшего бийчанина

В Бийске задержали двух молодых людей по подозрению в убийстве

В Бийске следователи устанавливают обстоятельства убийства молодого человека, который 6 марта текущего года ушел из дома и не вернулся, сообщает СК и прокуратура Алтайского края.

Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлены лица, причастные к совершению убийства. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21-го и 20-ти лет, один из которых ранее неоднократно судим.

В ходе проведения следственных действий подозреваемые показали место, где сокрыли тело потерпевшего, – в полынье реки Бия недалеко от дамбы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ “Убийство, совершенное группой лиц”.

По данным следствия, ночью 7 марта подозреваемые, находясь в состоянии опьянения в одном из баров города Бийска, познакомились с потерпевшим. В ходе общения между молодыми людьми произошел конфликт, который продолжился за пределами заведения. Злоумышленники проследовали за юношей и на одной из улиц начали избивать его, нанося множественные удары по голове и различным частям тела. Дойдя до реки Бия, они продолжили свои противоправные действия, после чего спустили тело в воду под лед.

После этого фигуранты взяли личные вещи потерпевшего, при этом сдали телефон в ломбард и воспользовались денежными средствами, находящимися на банковской карте бийчанина.

Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение исходя из тяжести содеянного.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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Взято отсюда