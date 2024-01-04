Стали известны подробности задержания экс-директора барнаульского “Жилфонда”

Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине 2 января

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Задержанная 2 января 2024 года экс-директор барнаульского “Жилфонда” Людмила Авдюхина после своего побега из России жила только в Буэнос-Айресе, готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость. Помогли ее найти соцсети и информация из открытых источников. Об этом сообщает “КП-Барнаул” со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion.

Издание пишет, с 1 января 2023 года Авдюхина пересекла границу Аргентины. Тогда ее не задержали, потому что ордер на международный арест выдали только в апреле 2023 года.

Авдюхина поселилась в Буэнос-Айресе. Примерно раз в 60 дней она переезжала в другой район города. И один раз Авдюхина оказалась в пригороде. В Аргентине Авдюхина якобы вложила деньги в недвижимость через подставных лиц.

Однако правоохранители по информации из соцсетей и открытых источников вычислили, где может находиться Авдюхина и чем она занимается. Выяснилось, что женщина также готовила блюда русской кухни и продавала их в местном магазине. Там ее и нашли, а потом взяли под арест.

В скором времени в Буэнос-Айресе должен состояться суд по экстрадиции и перелет в Россию.

Напомним, что в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей клиентов и компании “Жилфонд Барнаул” и уехала из России. Правоохранители возбудили уголовное дело и засекретили расследование. Ее объявили в розыск, а 2 января задержали в Аргентине.

город Горняк



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