Стали известны потенциально смертельно опасные блюда мировой кухни

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Авторы рейтинга занесли в него блюда, в которых большая концентрация перца чили. По словам врачей, острая пища может как негативно, так и благотворно влиять на организм

Американский телеканал CNN перечислил смертельно опасные блюда в мировой кухне. Их перечень приводит портал ” Вечерняя Москва “.

Так, в стоп-лист дегустации занесли такие закуски и основные блюда, как тайский салат “сом там”, американские крылья “баффало”, индонезийская говядина в соусе “ренданг”, курица “пири-пири” из Мозамбика и Анголы, мексиканские креветки “агуачилес” и индийская свинина с картошкой “виндалу”.

Опасной эту еду назвали из-за высокого содержания перца чили, так как его избыток может приводить к появлению аллергии и нарушению работы органов дыхания — вплоть до их полного отказа.

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Продукты, которые эксперты советуют к употреблению, обладают полезными минералами и клетчаткой. Среди них как ягоды и морепродукты, так и специи

По словам врача-эксперта лаборатории “Гемотест”, гастроэнтеролога Екатерины Кашух, жгучие перцы и другие острые продукты содержат капсаицин. Это вещество способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает работу сердца, помогает иммунной системе уничтожить болезнетворные микроорганизмы, писал НГС .

Однако острая пища может влиять на организм и негативно. По словам Кашух, острое стоит с осторожностью есть тем, у кого имеются хронические заболевания ЖКТ, так как повышенная выработка желудочного сока может только усилить воспаление, к тому же острая пища раздражает слизистую органов ЖКТ.

Подобные блюда также противопоказаны больным панкреатитом, желчнокаменной болезнью и женщинам во время беременности и лактации.

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Взято отсюда.

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