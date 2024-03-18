Стали известны предварительные итоги выборов президента РФ

По данным ЦИК, обработано уже 92% протоколов

По данным ЦИК после обработки 92,01% протоколов, Путин набирает 87,22% голосов на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

У Николая Харитонова 4,29% голосов, Владислава Даванкова — 3,91%, Леонида Слуцкого — 3,16%.

Отмечается, что предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. Так, в 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. В 2008 году Дмитрий Медведев победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Владимир Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. А в 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

По словам замминистра внутренних дел Александра Горового, ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

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