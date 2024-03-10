Стали известны редкие имена, которыми называли новорожденных в Алтайском крае

В феврале в регионе зарегистрировали более 1,2 тысячи новорожденных
Стопы младенца / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае в феврале родилось 626 девочек и 621 мальчик. Об этом рассказали в региональном управлении юстиции.
Среди необычных женских имен жители региона выбрали: Амальтея, Селена, Франческа. Редкие мужские имена, которые зарегистрировали в феврале, – Лаврентий, Пламен, Эвальд.
Самыми популярными именами для девочек стали Алиса, София и Анна. Самые частые имена, которыми называли мальчиков, – Артем, Михаил, Александр.
Самыми необычными именами у девочек в прошлом году были Доброяр, Родислав и Терентий, а также Марс, Потап, Никон и Ефим.
Девочек называли именами Лагода, Стефанида и Услада.
новости Локтевский
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