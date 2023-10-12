Минздрав Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

Назначение Ирины Молчановой теперь расценивают как менее вероятное, чем повышение до главы министерства Натальи Белоцкой

В Алтайском крае обсуждают возможных кандидатов на должность главы регионального министерства здравоохранения, пишет “Банкфакс”. Инсайдеры назвали несколько фамилий.

Так, наиболее вероятным сценарием пока считается повышение врио замглавы минздрава Натальи Белоцкой.

При этом, по словам источников, кандидатура главврача Алтайского краевого перинатального центра “ДАР” и депутата Барнаульской гордумы Ирины Молчановой якобы встретила неприятие у влиятельных представителей краевого медсообщества.

Наталья Белоцкая Фото: asmu.ru

Также среди возможных претендентов называют Людмилу Григоричеву – некогда главврача барнаульского ФГБУ “Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования”, а ныне руководителя Республиканской больницы в Республике Алтай.

Однако есть информация, что Григоричева перебралась из края в республику из-за возможных нарушений на службе в Центре травматологии, что может помешать ее назначению на должность министра.

Как уже писал “Толк”, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов может в ближайшем будущем освободить пост и пойти на повышение.

Источник

горняк

горняк локтевский