Стали известные подробности о погибших супругах из алтайского села

Фото: Telegram-канал "Станция скорой помощи Бийска"

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной скоропостижной смерти пары. В качестве основной версии рассматривают ботулизм

Супружеская пара из села Гуселетово, которая внезапно умерла, предположительно, от ботулизма, покупала в местном магазине копченые крылышки, сообщает “КП на Алтае” .

Однако сельчане уверяют, что других подобных случаев у них не было.

“У нас на все село несколько магазинов – “Изюминка”, “Для вас” и новый “Продуктовый на Садовой“. В “Изюминке”, как говорят, они купили копченые крылышки, но продавщица сказала, что сама за два дня до этого брала крылья и никаких признаков отравления не было. Да я сама всю жизнь здесь живу и покупаю в этой “Изюминке“, у нас никогда ничего подобного не происходило”, – отметила местная жительница.

Кроме того, пара якобы ездила за продуктами в райцентр – село Романово, где закупалась в магазине низких цен “Светофор”.

Местная жительница отметила, что ее знакомая видела, как в больницу привезли мужчину: он находился в невменяемом состоянии. Когда врач спросил, пил ли он что-то, тот ответил отрицательно, а когда медик упомянул про странный запах, признал, что все же “что-то немного выпил”.

По словам источника издания, мужчине уже провели вскрытие, которое якобы показало разложенную печень. Результатов вскрытия женщины еще нет.

Известно, что пара приехала в Гуселетово из Узбекистана. Работы в маленьком селе почти нет, поэтому мужчина ездил на вахту. Незадолго до смерти он как раз вернулся домой. Детей у супругов не было.

В администрации сельсовета информацию комментировать отказались, отметив, что есть разные версии смерти. В краевом Следкоме пообещали дать комментарий позже.

Мужчину уже похоронили 19 марта. Родных у пары нет, только у погибшей сестра живет в Узбекистане.

Ранее “Толк” писал , что в селе Гуселетово Алтайского края с разницей в один день скончались муж и жена. Причину гибели супругов официально пока не объявили, но одной из возможных называют заражение ботулизмом.

Взято отсюда.

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