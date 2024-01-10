Армия России Фото: vk.com/mil

В Госдуме заявили, что мобилизованные стали профессионалами своего дела. Набирать других людей и обучать их в ближайшее время не планируют

На сегодняшний день необходимости во всеобщей мобилизации нет и в ближайшей перспективе не предвидится. При этом роспуск отслуживших мобилизованных и набор новых неразумен, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

“Нет никакой необходимости никого распускать. Сегодня, нет-нет, вот это все вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-цэрэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу”, – цитирует Картаполова “Фонтанка.ру”.

Кроме того, по словам депутата, мобилизованные и их семьи защищены и получают необходимые социальные блага.

Ранее сообщалось, что в России более 830 тысяч человек получили право на отсрочку от частичной мобилизации. Такими гражданами стали сотрудники сферы IT, банковской системы и работники из других отраслей.

Взято отсюда