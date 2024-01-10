Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, будет ли всеобщая мобилизация в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, будет ли всеобщая мобилизация в 2024 году

Армия России Фото: vk.com/mil

В Госдуме заявили, что мобилизованные стали профессионалами своего дела. Набирать других людей и обучать их в ближайшее время не планируют

На сегодняшний день необходимости во всеобщей мобилизации нет и в ближайшей перспективе не предвидится. При этом роспуск отслуживших мобилизованных и набор новых неразумен, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

“Нет никакой необходимости никого распускать. Сегодня, нет-нет, вот это все вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-цэрэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу”, – цитирует Картаполова “Фонтанка.ру”.

Кроме того, по словам депутата, мобилизованные и их семьи защищены и получают необходимые социальные блага.

Ранее сообщалось, что в России более 830 тысяч человек получили право на отсрочку от частичной мобилизации. Такими гражданами стали сотрудники сферы IT, банковской системы и работники из других отраслей.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix