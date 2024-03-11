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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В статье для сайта Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен пишет, что правительство Владимира Зеленского в Киеве будет сменено, если оно не согласится на переговоры с Россией.

Он отмечает, что основной целью России является вытеснение НАТО с Украины и это невозможно достичь просто отступив и остановив свою армию. Поэтому, по мнению эксперта, текущее украинское правительство либо должно пойти на переговоры с Россией, либо будет заменено другим способом.

По словам Брайена, к вариантам смены власти в Киеве могут привести как действия российских военных в ходе наступления на столицу, так и возможный переворот со стороны самих украинцев. В случае последнего сценария западные страны не смогут ввести войска НАТО на Украину.

Фото: moldova1.md

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Автор: vizitka01

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