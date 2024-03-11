реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стало известно, что произойдет в Киеве. И это ключевая цель

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В статье для сайта Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен пишет, что правительство Владимира Зеленского в Киеве будет сменено, если оно не согласится на переговоры с Россией.

Он отмечает, что основной целью России является вытеснение НАТО с Украины и это невозможно достичь просто отступив и остановив свою армию. Поэтому, по мнению эксперта, текущее украинское правительство либо должно пойти на переговоры с Россией, либо будет заменено другим способом. 

По словам Брайена, к вариантам смены власти в Киеве могут привести как действия российских военных в ходе наступления на столицу, так и возможный переворот со стороны самих украинцев. В случае последнего сценария западные страны не смогут ввести войска НАТО на Украину.

Фото: moldova1.md

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В администрации города прошло еженедельное расширенное аппаратное совещание

В администрации города прошло еженедельное расширенное аппаратное совещание

Его провел глава города Вячеслав Франк. В аппаратном совещании приняли…

Внимание, отключение электроэнергии в Горняке и Ремовке 12-14 марта 2024 года

Внимание, отключение электроэнергии в Горняке и Ремовке 12-14 марта…

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!Уважаемые жители г Горняка, в связи с…

В Барнауле за 17 млн рублей продают Mercedes-Benz в…

Всего в автомобиль, по словам продавца, вложили 1,5 млн рублей.…

Как проходит Оскар-2024: какие победители уже известны

Премию "Оскар". Награждение. Церемония Фото: pixabay.com “Железный человек” получил свой…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp