Стало известно, что с женщиной, которую сбила иномарка на тротуаре в Барнауле

ДТП произошло в центре Барнаула 9 марта

После аварии потерпевшую доставили в больницу

В Барнауле вечером 9 марта произошло серьезное ДТП. Иномарка после столкновения на перекрестке с другой машиной отлетела на тротуар и сбила женщину. Корреспонденту «Комсомолки» рассказали, как себя чувствует потерпевшая.

Авария произошла 9 марта около 16:20, на пересечении перекрестка улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. Как сообщили тогда в Госавтоинспекции, 28-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Audi A5 под управлением 22-летнего мужчины.

Место аварии. Фото: скриншот видео телеграм-канала «Инцидент Барнаул»

Произошло столкновение. А дальше страшный сон многих пешеходов: Audi выбросило на тротуар. Здесь автомобиль сбил женщину 1982 года рождения.

Сразу после аварии женщину доставили в больницу. Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой Минздрава Алтайского края, чтобы узнать, как чувствует себя потерпевшая.

– Женщина осмотрена врачами в больнице скорой медицинской помощи. Госпитализация ей не потребовалась. Ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства, – сообщили в ведомстве.

Женщине по-настоящему повезло. Как пишут очевидцы в комментариях в телеграм-каналах, по ней пришелся не прямой удар автомобиля, а задело разлетевшимися запчастями и деталями от Audi. Сейчас полиция продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Пострадавшая женщина доставлена в больницу

Взято отсюда

11.03.2024