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Стало известно, что ждет всех, у кого заканчивается срок действия прав

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российским автолюбителям, у которых скоро истечет срок действия водительских удостоверений, сказали что их ждет.

По решению правительства, принятому в конце 2023 года, водителям больше не придется обменивать свои водительские права в определенные сроки.

Министерство внутренних дел объявило о продлении сроков действия водительских прав, сроки истечения которых приходились на 2024 и 2025 годы. Такие документы станут действительными еще на протяжении трех лет.

Как отметила представительница МВД Ирина Волк, это решение было принято с участием Минэкономразвития. В Министерстве отметили, что продление срока действия водительских прав позволит более чем пяти миллионам водителей свободно управлять автомобилями в ближайшие три года.

Фото: newizv.ru

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Автор: vizitka01

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