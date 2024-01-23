Стало известно, что ждет всех, у кого заканчивается срок действия прав

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российским автолюбителям, у которых скоро истечет срок действия водительских удостоверений, сказали что их ждет.
По решению правительства, принятому в конце 2023 года, водителям больше не придется обменивать свои водительские права в определенные сроки.
Министерство внутренних дел объявило о продлении сроков действия водительских прав, сроки истечения которых приходились на 2024 и 2025 годы. Такие документы станут действительными еще на протяжении трех лет.
Как отметила представительница МВД Ирина Волк, это решение было принято с участием Минэкономразвития. В Министерстве отметили, что продление срока действия водительских прав позволит более чем пяти миллионам водителей свободно управлять автомобилями в ближайшие три года.
Фото: newizv.ru
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