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Стало известно, где и когда можно наблюдать звездопад Орионид

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Звездное небо Фото: kartinkin.net

Скоро все желающие смогут увидеть одно из самых красивых небесных явлений. Лучше всего его наблюдать за городом, где более чистое небо

Астрологи рассказали, что в ближайшее время в небе можно будет увидеть звездопад Орионид, соолбщает “МК”.

Пик звездопада ожидается 22 октября.

По словам специалистов, Ориониды можно наблюдать в небе дважды в год – весной и осенью. В октябре это произойдет около полуночи, когда луна в своей первой четверти уйдет за горизонт, после чего в небе поднимется радиант Орионид. Наблюдать метеоритный дождь можно будет до самого утра.

Специалисты советуют уезжать за город, где можно будет смотреть в ночное небо без препятствий и лишнего освещения.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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