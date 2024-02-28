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Стало известно, где и когда пройдут похороны Навального*

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Стало известно, где и когда пройдут похороны Навального*

Алексей Навальный* Фото: vk.com/id568136207

У соратников Навального* не получилось договориться о зале для проведения церемонии прощания. Поэтому 1 марта пройдут только похороны и отпевание

Отпевание Алексея Навального* пройдут 1 марта в церкви иконы Божией Матери “Утоли моя печали” в московском Марьино. Похороны состоятся на Борисовском кладбище, передает слова пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш** Forbes.

Отпевание состоится в 14.00 по мск. Уточняется, что согласовать зал для церемонии прощания не получилось. Она тоже должна была пройти 1 марта.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в ЯНАО. По данным ФСИН региона, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Предварительной причиной смерти Навального назвали оторвавшийся тромб.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

**Признана Минюстом иноагентом.

Взято отсюда

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