Стало известно, где и когда пройдет The International по Dota 2 в 2024 году

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Популярная игровая компания Valve объявила о проведении предстоящего мирового чемпионата по игре Dota 2, известного как The International, в сентябре 2024 года.

Это увлекательное соревнование пройдет на престижной арене Royal Arena в столице Дании, городе Копенгагене. Однако по сравнению с предыдущими годами, на турнире будут участвовать только 16 команд, вместо обычных 20. Квалификация на чемпионат будет проходить через открытые отборочные раунды, региональные отборы и прямые приглашения на основе успехов команд в киберспорте, возвращаясь к исходному формату системы.

Подробности о The International 2024, такие как информация о билетах, расписание матчей, боевой пропуск и другие побочные мероприятия, будут раскрыты в ближайшие месяцы.

Не забудем, что впечатляющую победу на The International 2023 по Dota 2 одержала российская команда Team Spirit.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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