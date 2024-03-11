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Стало известно имя и.о. начальника Горно-Алтайавтодора

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Стало известно имя и.о. начальника Горно-Алтайавтодора

Сергей Труфанов Фото: "Горно-Алтайавтодор"

До назначения на пост специалист работал заместителем начальника по строительству и реконструкции управления Горно-Алтайавтодора

В Республике Алтай назначили исполняющим обязанности начальника Горно-Алтайавтодора Сергея Труфанова. Распоряжение об этом подписал алтайский министр регионального развития Антон Черников, сообщает управление.

Сергей Труфанов родился в 1988 году во Владивостоке. После окончания Майкопского технологического вуза он работал инженером в дирекции по строительству и реконструкции дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства.

Позже его приняли на работу в Республике Алтай.

Ранее стало известно, что в минтрансе Алтайского края назначили нового заместителя. В его сферу деятельности входят дорожное хозяйство, отдел безопасности и организация дорожного движения.

Взято отсюда

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