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Голосование за самую красивую студентку Алтайского института культуры длилось несколько дней. Победительницей стала Алиса Малышева

В преддверии финала конкурса “Мисс АГИК” редакция сетевого издания “Толк” запускала онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Всего в нем приняли участие 13 студенток института культуры. Победительница получит шанс принять участие в интервью на сайте “Толк”.

С небольшим отрывом победу одерживает Алиса Малышева, которая набрала 31,1% голосов. О себе девушка говорит так:

“Меня зовут Алиса, мне 23 года. Начала заниматься танцами, едва научившись ходить. Затем решила учить этому других людей, поэтому и поступила на факультет педагогики бального танца. Танец для меня – это нечто большее, чем просто связка движений. Это то, чем я дышу. С его помощью я могу общаться с миром, он помогает мне справляться с трудностями. Истинная красота – это не то, что мы видим, это то, с чем резонирует наша душа. Красота – это миг, вспышка, оставляющая за собой приятный согревающий шлейф”.

Малышева Алиса Фото: Предоставлено организаторами конкурса

Второе место занимает Полина Филатова – 27,2% голосов. Ранее девушка рассказывала:

“Меня зовут Полина, и мне 20 лет. Родилась в Барнауле, являюсь студенткой АГИК кафедры хореографии. За свою жизнь я успела поучаствовать в спектаклях профессионального хореографического ансамбля. Получила много наград. Сейчас я танцую в ансамбле “Сибирь”. Красота для меня – это доброта, искренность, любовь, честность и ответственное отношение к своему делу”.

Филатова Полина Фото: Предоставлено организаторами конкурса

Третье место достается Виолетте Зыковой – 17,5% голосов. О своих увлечениях участница говорит так:

“Меня зовут Виолетта, мне 19 лет. Я – студентка кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. 14 лет посвятила танцевальному коллективу “Фантазия” по классу “народная хореография”, была волонтером. Сейчас являюсь руководителем волонтерской организации “Лига добра”, а также педагогом актерского мастерства. Красота для меня – это люди, которые меня окружают”.

Зыкова Виолетта Фото: Предоставлено организаторами конкурса

Напомним, ежегодно Алтайский институт культуры проводит конкурс красоты среди своих студентов. Финал “Мисс и мистер АГИК” состоится уже сегодня в 16.00 в концертном зале учебного заведения.

Взято отсюда