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Стало известно имя победительницы в онлайн-конкурсе “Краса в погонах”

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Стало известно имя победительницы в онлайн-конкурсе "Краса в погонах"

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В конкурсе принимали участие девушки и женщины в возрасте от 20 до 50 лет, у них разные хобби и разные должности, но объединяет их любовь к работе

На протяжении трех недель “Толк” совместно с УФСИН проводил онлайн-конкурс “Краса в погонах”, приуроченный сразу к трем мартовским праздникам. Рассказываем, кто стал победителем конкурса, а также кто занял второе и третье место.

Напомним, что в конкурсе участвовали 28 сотрудниц управления. В период голосования между нами разворачивалась нешуточная борьба. Всего свои голоса оставили 2817 человек, но с существенным отрывом победу одержала Ирина Плешкова. Она получила 834 голоса.

Участнице конкурса 38 лет, все свое свободное время посвящает волонтерству. Она руководит проектом “Михутка”, который известен своими добрыми делами по всей стране. В УФСИН России по Алтайскому краю работает инспектором отдела безопасности ЛИУ-8 в Новоалтайске.

Почетное второе место получила Юлия Шершнева. За нее проголосовал 601 человек.

Ей 46 лет, занимается вокалом, любит кататься на горных лыжах и проводить время со своей семьей. Ее должность – начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю в Барнауле.

“Бронза” достается Ирине Теске, за которую свои голоса отдали 216 человек.

Ирине 38 лет, она увлекается спортом и стрельбой, особое предпочтение отдает лыжным прогулкам. Работает старшим инспектором организационно-аналитической группы ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю в Барнауле.

Напомним, что поводом для проведения онлайн-конкурса “Краса в погонах” стали Международный женский день, 145-ая годовщина образования уголовно-исполнительной системы РФ и День работника УИС. В ближайшее время победительница примет участие в интервью на телеканале “Толк“.

Сердечно поздравляем всех участниц с 8 марта и благодарим за интерес к конкурсу! С праздником!

Взято отсюда.

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