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Стало известно, жители какого региона России стареют быстрее других

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Стало известно, жители какого региона России стареют быстрее других

Снег. Север. Морозы Фото: unsplash.com

Российские ученые одними из первых в мире изучили влияние экстремальных низких температур на продолжительность жизни человека

Коренные жители Якутии генетически лучше адаптированы к холоду, однако из-за этого их организм стареет быстрее. Об этом сообщает журнал “Вокруг света” со ссылкой на исследование из Clinical Epigenetics.

Ученые изучили ДНК из анализов крови, которые взяли у местного населения, и сравнили их с показателями жителей центральной России. В итоге они обнаружили специфические для региона эпигенетические изменения в генах, связанных с адаптацией к экстремальным климатическим условиям и процессам старения.

“Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение”, – рассказал замдиректора Института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

По словам авторов исследования, такие перестройки в организме говорят о напряжении всех систем, из-за чего адаптационные резервы могут истощаться уже к 45 годам.

В среднем, как отмечают специалисты, коренные якуты биологически на три-четыре года старше своих сверстников из европейской части России.

Ранее ученые нашли связь между домашними питомцами и замедлением старения у их хозяев. Ученые провели исполнительные и речевые функции, а также вербальную и невербальную память у людей, вместе с которыми живут кошки или собаки.

Взято отсюда

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