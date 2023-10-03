Стало известно, к чему охладели алтайские инвесторы, а что оказалось в топе

Инвестиции Фото: Фото: pixabay.com

В Алтайском крае падает объем инвестиций в образование, а в выпуск напитков растет. Минэкономразвития региона привел статистику по отраслям

Объем инвестиций в экономику Алтайского края вырос, сообщает минэкономиразвития региона. Так, за первые шесть месяцев текущего года в развитие разных отраслей вложено 58,7 млрд рублей (доля внебюджетных инвестиций составила 89,4%) или 112% к итогам 2022 года.

По России индекс физического объема инвестиций составил 107,6%, по Сибирскому федеральному округу – 103,8%.

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