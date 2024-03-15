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Стало известно, как алтайский мальчик после травмы лечится в московской клинике

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Стало известно, как алтайский мальчик после травмы лечится в московской клинике

Врач Фото: unsplash.com

В скором времени ребенку проведут операцию, и он сможет поехать домой, но ненадолго. В столице его ждут необходимые процедуры

Десятилетний мальчик из Алтайского края Тимофей Корнаушенко сейчас лечится в московской клинике и всему учится заново: держать голову, ровно сидеть и делает первые шаги, сообщает “Вести22”.

Пока у него еще слабые мышцы, поэтому приходится все делать с поддержкой, но врачи уверяют, что это хорошие результаты, ведь ребенок пролежал четыре месяца. Также Тимофей уже может сидеть, играть, читать, вспоминает стишки и даже немного говорит, но пока шепотом из-за трахеостомы.

Мальчику в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Тимофею планируют провести операцию: установят титановую пластину в лобно-височной части черепа – там, где после травмы удалили внутричерепную гематому. Это поможет обезопасить мозг и обеспечить его нормальное функционирование. После восстановления и курса реабилитации мальчик сможет поехать домой. Там он проведет два месяца, а потом снова поедет в Москву на процедуры.

Ранее сообщалось, что получившего травму алтайского мальчика отправили на лечение в Москву.

Взято отсюда

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