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Стало известно, как будет работать алтайская ГАИ в праздничные выходные

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Стало известно, как будет работать алтайская ГАИ в праздничные выходные

ГИБДД. Экзамены Фото: Толк

В честь Международного женского дня россиян ожидают долгие выходные, и ведомство также будет работать по измененному графику

В краевой Госавтоинспекции опубликовали в Telegram-канале график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период празднования 8 Марта.

Так, в праздничные дни ведомство будет принимать посетителей по следующему расписанию:

  • 8 марта – выходной день;
  • 9 марта – с 9.00 до 17.00, обед с 13:00 до 14:00.

В последующие дни Госавтоинспекция продолжит работать по привычному графику.

Ранее “Толк” писал о том, как россияне отдохнут на 8 марта. Так, жителей страны вновь ожидает сокращенная рабочая неделя и три выходных дня.

Взято отсюда

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