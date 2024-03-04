ГИБДД. Экзамены Фото: Толк

В честь Международного женского дня россиян ожидают долгие выходные, и ведомство также будет работать по измененному графику

В краевой Госавтоинспекции опубликовали в Telegram-канале график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период празднования 8 Марта.

Так, в праздничные дни ведомство будет принимать посетителей по следующему расписанию:

8 марта – выходной день;

9 марта – с 9.00 до 17.00, обед с 13:00 до 14:00.

В последующие дни Госавтоинспекция продолжит работать по привычному графику.

Ранее “Толк” писал о том, как россияне отдохнут на 8 марта. Так, жителей страны вновь ожидает сокращенная рабочая неделя и три выходных дня.

Взято отсюда