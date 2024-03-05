реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, как часто можно есть продукты быстрого приготовления

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Вещества, содержащиеся в них, могут навредить организму

Стало известно, как часто можно есть продукты быстрого приготовления

Лапша / Фото: pxhere.com/ru/photo/1105788

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала о том, как часто можно есть продукты быстрого приготовления. Ее слова передают “Известия”.

По словам специалиста, есть заварную лапшу или пюре можно не чаще раза в месяц. В них содержатся вещества, которые при более частом употреблении могут вызывать негативные последствия для организма. К плохим элементам состава врач причислила стабилизаторы, такие как гуаровая камедь и глутамат натрия. Первый вызывает отеки, а второй способен спровоцировать тошноту.

Еще одним опасным элементом специалист назвала патоку. В малых количествах она безвредна, однако в больших может вызвать диабет и ожирение.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм
“Подозревают всю деревню”. Что кроется за гибелью псковской школьницы

“Подозревают всю деревню”. Что кроется за гибелью псковской школьницы

Сотни волонтеров, десятки водолазов и кинологов — в Псковской области…

Узнать больше
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Пятнадцать пострадавших в результате ЧП…

Узнать больше
В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате

В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате

Сотрудник МЧС России. Архивное фото Пожар в частном пансионате для…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp