Максим Кузьминов Фото: Кадр видео с YouTube

Местные жители рассказали СМИ, что никогда не видели Кузьминова в районе, где нашли его тело. Однако утверждается, что обнаружили летчика рядом с домом, где он жил

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов жил в районе испанского Вильяхойоса, где его нашли убитым, всего несколько дней. Об этом написали местные СМИ со ссылкой на его соседей, передает KP.ru.

По данным журналистов, в магазине, ресторане и церкви летчика никто не видел. Учитывая это, нельзя точно сказать, жил ли он в том квартале, где было найдено его тело. Однако есть информация, что обнаружили летчика на парковке рядом с домом, где он жил.

Утверждается, что в самом Вильяхойосе Кузьминов жил с декабря 2023 года. Также известно, что на документах, найденных у пилота, нашли его отпечатки, передает РБК.

Напомним, что Кузьминова, который угнал российский вертолет Ми-8 на Украину, могли найти мертвым 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом нашли документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. Позднее в полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда