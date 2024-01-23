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Стало известно, как мог выжить экипаж рухнувшего в горах самолета Falcon 10

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Стало известно, как мог выжить экипаж рухнувшего в горах самолета Falcon 10

Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com

Экипаж и медики могли выжить благодаря нескольким факторам. Одним из них, вероятно, стало мастерство пилотов, которые перед падением слегка изменили положение самолета

Экипаж рухнувшего в горах Афганистана самолета Falcon 10 мог выжить благодаря действиям пилотов. Утверждается, что перед падением борт задрал вверх нос воздушного судна, из-за чего удар пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон, сообщает MK.ru.

Авиаэксперты утверждают, что пилоты постарались найти наиболее ровную поверхность в горах и подняли нос джета на 15–20 градусов. Также падение мог сгладить плотный снег.

Кроме того, по данным “Российской газеты”, пассажиры могли быть ненадежно зафиксированы ремнями. Эксперт предположил, что когда один из пассажиров, бизнесмен Анатолий Евсюков, понял, что жене угрожает опасность, он бросился к ней на помощь, но удар от падения привел к их гибели.

Напомним, пассажирский самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 21 января. В самолете находились шесть человек. Два пассажира – супружеская пара – погибли, пилотам и медикам удалось выжить. Выживших при крушении самолета в Афганистане поместили на лечение в военно-медицинский госпиталь в Кабуле.

Взято отсюда

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