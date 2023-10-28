28.10.2023

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Стало известно, как можно быстро выздороветь при простуде или гриппе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Болезнь. Здоровье Фото: pixabay

По словам заслуженного врача, некоторые привычки людей могут фактически усугубить симптомы заболевания и замедлить выздоровление

Во время болезни, помимо терапии, которую прописал врач, следует изменить привычный распорядок дня, чтобы у организма появились силы бороться с вирусами, заявил ведущий научный редактор сервиса дистанционного медобразования Vrachu.ru Михаил Каган, сообщает “Российская газета”.

“Сделайте отдых приоритетом. Отмените планы, оставайтесь дома и не ходите на работу или в школу. Помимо того, что вы поможете своему организму восстановиться, вы предотвратите распространение вируса”, – отметил он.

По словам медика, болеющим необходимо больше спать, ведь недосып ослабляет иммунную систему и организму труднее бороться с инфекцией. При этом ночной кашель можно успокоить небольшим количеством меда, а чтобы облегчить дыхание следует включить увлажнитель воздуха.

Во время болезни, как объясняет эксперт, нужно также много пить и не отказываться от еды, например, исследования подтвердили, что куриный суп, действительно может облегчить некоторые неприятные моменты болезни.

При этом эксперт советует не игнорировать симптомы гриппа: усталость, высокую температуру или боли в теле, и посетить врача. На приеме медик может назначить противовирусный препарат. Если принять такое лекарство в первые 48 часов после появления симптомов, то можно сократить время выздоровления.

Однако не стоит просить доктора выписать антибиотики, они не принесут пользы, поскольку убивают бактерии, а не вирусы.

В завершении специалист советует на время болезни отказаться от курения, поскольку вредная привычка раздражает горло и повреждает легкие. Это может только ухудшить симптомы простуды.

Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае начала снижаться. Кроме того, в регионе не выявили случаев заражения гриппом.

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