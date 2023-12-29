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Жители Алтайского края смогут зарегистрировать брак, а также воспользоваться другими услугами ЗАГС по новому графику. Это связано с длинными выходными

В Алтайском крае изменится работа органов ЗАГС из-за новогодних праздников, сообщает Управление юстиции региона.

Так, отделы ЗАГС будут работать в праздники по следующему графику:

3 января можно будет воспользоваться услугами следующих отделов: Бийский, Рубцовский отделы ЗАГС, служебные места отдела государственной регистрации актов гражданского состояния: города: Белокуриха, Горняк; села: Алтайское, Быстрый Исток, Бурла, Верх-Суетка, Волчиха, Гальбштадт, Ельцовка, Завьялово, Залесово, Зональное, Калманка, Ключи, Косиха, Курья, Кытманово, Мамонтово, Новичиха, Панкрушиха, Родино, Советское, Солонешное, Солтон, Табуны, Тюменцево, Угловское, Усть-Калманка;

4 января будут работать отделы ЗАГС №2 по городу Барнаулу; Алейский, Каменский, Новоалтайский, Павловский, Славгородский, Тальменский секторы ЗАГС;

6 января 2023 года – отдел ЗАГС №4 по городу Барнаулу; Бийский, Рубцовский отделы ЗАГС; Заринский сектор ЗАГС; служебные места отдела государственной регистрации актов гражданского состояния: г. Змеиногорск; р.п. Благовещенка; села: Баево, Красногорское, Краснощеково, Крутиха, Кулунда, Михайловское, Новоегорьевское, Петропавловское, Поспелиха, Ребриха, Романово, Смоленское, Староалейское, Тогул, Топчиха, Троицкое, Усть-Чарышская Пристань, Хабары, Целинное, Чарышское, Шелаболиха, Шипуново;

8 января 2023 года – отдел ЗАГС №3 по городу Барнаулу.

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