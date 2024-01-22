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Стало известно, как Пугачева могла повлиять на бойкот Киркорова в России

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Стало известно, как Пугачева могла повлиять на бойкот Киркорова в России

Филипп Киркоров Фото: vk.com/official_kirkorov

После участия в “голой” вечеринке Ивлеевой Киркоров лишился многих концертов и проектов. При этом некоторые уверены, что на его “отмену” повлияла не только вечеринка

В Сети появились слухи о том, что на “отмену” певца Филиппа Киркорова могли повлиять его восторженные слова в отношении Аллы Пугачевой после ее отъезда из России. Он якобы говорит о ней с восхищением, несмотря на недовольство ее поведением в соцсетях и СМИ, сообщает “Царьград”.

“Зря Филипп говорит про Пугачеву. Понятно, что он ее не забыл. И, быть может, до сих пор скучает. Но Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след”, – заявил шоумен Гоген Солнцев.

Напомним, после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой у Киркорова начались проблемы. Последствиями его участия в мероприятии стало то, что его вырезали из фильма “Иван Васильевич меняет все”, выступления певца убрали из новогодних программ, а концерты отменили. Такую тенденцию связывают в том числе и с его словами о своей бывшей жене.

Взято отсюда

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