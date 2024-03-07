МФЦ Фото: Виталий Барабаш

Россиян в честь Международного женского дня ждут долгие выходные. В праздничные дни многие ведомства корректируют свои графики и отправляются на отдых

В Алтайском крае из-за празднования Международного женского дня изменили график работы многофункциональных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, 7 марта все филиалы в регионе закроют на час раньше, а 8 марта они работать не будут. 9 марта в городах края для посетителей откроют двери центры, которые работают по шестидневке. В районных же отделениях этот день будет выходным.

10 марта все МФЦ в регионе будут закрыты, за исключением филиала в барнаульском ТРЦ “Весна” на улице Малахова, 86в. Этот центр “Мои документы” продолжит принимать клиентов по обычному графику – с 10.00 до 19.00.

Узнать стандартное расписание алтайских филиалов МФЦ можно здесь.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае изменится график работы почты в связи с 8 Марта, в частности, почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодику.

Взято отсюда