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Стало известно, как в Алтайском крае будут защищать медиков скорой помощи

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Стало известно, как в Алтайском крае будут защищать медиков скорой помощи

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

В 2024 году у сотрудников скорой помощи появятся нагрудные записывающие устройства и “тревожная кнопка” вызова Росгвардии

С нового года бригады скорой медицинской помощи начнут оснащать записывающими устройствами в целях защиты сотрудников от нападений буйных пациентов. Об этом на пресс-конференции в правительстве региона 10 января рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, на трех крупных подстанциях Барнаула, Бийска и Рубцовска появятся приборы видеофиксации вызовов скорой помощи – нагрудные записывающие устройства у медиков и камеры внутри автомобилей. Информация с них будет переноситься на сервер и храниться там определенное время.

Взято отсюда

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