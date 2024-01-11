Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

В 2024 году у сотрудников скорой помощи появятся нагрудные записывающие устройства и “тревожная кнопка” вызова Росгвардии

С нового года бригады скорой медицинской помощи начнут оснащать записывающими устройствами в целях защиты сотрудников от нападений буйных пациентов. Об этом на пресс-конференции в правительстве региона 10 января рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, на трех крупных подстанциях Барнаула, Бийска и Рубцовска появятся приборы видеофиксации вызовов скорой помощи – нагрудные записывающие устройства у медиков и камеры внутри автомобилей. Информация с них будет переноситься на сервер и храниться там определенное время.

Взято отсюда