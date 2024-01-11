Стало известно, как в Алтайском крае будут защищать медиков скорой помощи

Фото: Виталий Барабаш

В 2024 году у сотрудников скорой помощи появятся нагрудные записывающие устройства и “тревожная кнопка” вызова Росгвардии

С нового года бригады скорой медицинской помощи начнут оснащать записывающими устройствами в целях защиты сотрудников от нападений буйных пациентов. Об этом на пресс-конференции в правительстве региона 10 января рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, на трех крупных подстанциях Барнаула, Бийска и Рубцовска появятся приборы видеофиксации вызовов скорой помощи – нагрудные записывающие устройства у медиков и камеры внутри автомобилей. Информация с них будет переносится на сервер и хранится там определенное время.

15 сентября, 15:27 В Барнауле пьяный пациент с собутыльником серьезно избили водителя скорой помощи

Товарищ пациента набросился на водителя со спины и начал избивать. Чуть позже к нему присоединился и сам “больной”. Собутыльникам удалось скрыться

Сейчас в регионе работает порядка 260 машин скорой помощи, оснастить новыми технологиями планируют половину из них. Для этого из средств краевого бюджета выделят 6 млн рублей.

“Пациент на вызове будет информироваться о том, что ведется видеофиксация. Дальше, я думаю, разумность взыграет со стороны агрессивно настроенных людей. Опыт других регионов показывает, что результат есть. Это не панацея, но, во всяком случае, позволяет дисциплинировать“, – сказал министр.

Параллельно краевой минздрав совместно с Росгвардией запустил пилотный проект по установке на смартфоны медиков тревожной кнопки. В ближайшее время в ряде медорганизаций и подразделений скорой помощи это новшество будет введено в постоянную эксплуатацию.

“Кнопки появятся на крупных подстанциях, там, где большое количество бригад и где время доезда минимальное. Это финансово затратно, но на сегодняшний день необходимо. Подобные случаи, увы, есть, и новогодние праздники не стали исключением. Это только печаль и горесть за тех людей“, – продолжил спикер.

По словам министра, “пилот” показал, что на вызовы удается достаточно оперативно среагировать. Уже в январе ведомства планируют обсудить бюджет на реализацию проекта и начать заниматься отработкой этого вопроса.

О ранее озвученном предложении краевых депутатов о вооружении бригад скорой помощи электрошокерами или травматическими пистолетами Дмитрий Попов сказал следующее:

“Наша позиция такова, что ни о каких электрошокерах речи не идет. Это не правильно и небезопасно для самих медиков“.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости алтая и алтайского края сегодня ,