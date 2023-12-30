Транспорт Фото: Толк

Жители и гости краевой столицы смогут ездить на общественном транспорте на протяжении всех праздничных выходных, однако работать транспорт будет по другому расписанию

В Барнауле с 3 по 8 января пассажирский транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, сообщает пресс-центр городской администрации.

Расписание движения автобусов и маршруток можно уточнить в центральной диспетчерской службе МУП “Центртранс” Барнаула по телефону: 55-72-70.

Кроме того, чтобы получить информацию о движении транспортных средств, можно воспользоваться сервисами Трафик22, 2ГИС или мобильными приложениями “Умный транспорт”, “Яндекс карты”.

Ранее сообщалось, что в Барнауле городской пассажирский транспорт 31 декабря будет работать по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов.

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