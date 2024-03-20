Водитель. Автомобиль Фото: unsplash.com

В постановлении правительства отметили, что в стране ужесточат правила замены иностранных прав, а после трех неудачных попыток прийти на экзамен можно будет только через полгода

С 1 апреля в России начнут действовать новые правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, сообщает ТАСС.

Всех, кто захочет получить российские права вместо иностранных, обяжут сдавать теорию, а водителям грузовиков и автобусов придется проходить и практический экзамен. Исключение сделали только для россиян и белорусов. Им белорусские права заменят на российские без экзаменов.

В стране также увеличат список документов, которые нужно сдавать в ГИБДД. Так, помимо паспорта, водительского удостоверения, документа об окончании автошколы, придется предоставлять еще СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если он выдан иностранным государством.

Кроме того, если желающий получить права трижды провалит экзамен, прийти на пересдачу ему разрешат не ранее чем через полгода и не позднее девяти месяцев с предыдущего экзамена.

При этом в правила добавили и некоторые послабления. Так, во время экзамена пассажирское сидение за дублирующими педалями разрешат занимать не только полицейскому, но и представителю автошколы.

Помимо этого, лицам, у которых есть административное наказание за пьяное вождение и отказ от теста на алкоголь, будут отказывать в допуске к экзаменам. Такой запрет будет действовать в течение года.

Вдобавок к этому к экзамену запретят допускать людей, которые уклоняются от явки по повестке в военкомат.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на новые авто с 1 апреля. Причиной этому, по их мнению станут, новые механизмы таможни для машин, которые ввезены из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле.

Взято отсюда