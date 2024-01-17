Деньги Фото: Виталий Барабаш

Индексация коснулась ежемесячного пособия на ребенка, регионального маткапитала, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей и других выплат

С 1 января 2024 года в России проиндексировали множество пособий и выплат, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты. Рассказываем, кому и на сколько увеличили сумму матпомощи в Алтайском крае.

Ежемесячные выплаты в регионе увеличили следующим образом:

выплата на ребенка – 224,2 рубля. При применении районного коэффициента для граждан отдаленных территорий сумма составляет 243,8 рубля;

выплата на ребенка одинокой матери – 672,8 рубля и 731,3 рубля

выплата на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 448,5 и 487,5 рублей;

выплата на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 336,4 и 365,6 рублей;

выплата на детей из многодетных семей (за исключением учащихся общеобразовательных организаций) – 897 и 975 рублей;

выплата на детей из многодетных семей – школьников – 1345,5 и 1462,5 рублей;

выплата семьям, усыновившим детей, – 16 071,3 и 17 468,8 рублей;

выплата при рождении до 01 января 2023 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 13 975 рублей.

Выплаты краевым льготникам:

труженикам тыла – 790 рублей;

почетным гражданам Алтайского края – 22 486,5 рублей;

ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края – 820 рублей;

жертвам политических репрессий –790 рублей;

работающим и живущим в сельской местности – 1200 рублей; занятым от 50 до 75% нормы рабочего времени – 900 рублей; занятым от 25 до 50% – 600 рублей;

компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения сельским педагогам – 2800 рублей.

Единовременная выплата

Пособие семьям, усыновившим детей, – 20 000 рублей.

Выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи – 7500 рублей.

Поощрение одному из родителей (усыновителей) при получении медали “Родительская слава”, ордена “Родительская слава” или матери при присвоении ей звания “Мать-героиня” – 200 000, 500 000, 1 000 000 рублей соответственно.

Поощрение лиц, награждаемых орденом “Родительская слава”, – 25 000 рублей.

Вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали “Родительская слава”, – 15 000 рублей.

Материнский капитал

Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае – 83 850 рублей.

При рождении одновременно троих детей – 296 850 рублей.

При рождении одновременно четверых и более детей – 367 850 рублей.

Напомним, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат и компенсаций. Повышение, как отметил министр труда РФ Антон Котяков, затронет более 20 млн россиян.

Взято отсюда