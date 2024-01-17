Деньги Фото: Виталий Барабаш
Индексация коснулась ежемесячного пособия на ребенка, регионального маткапитала, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей и других выплат
С 1 января 2024 года в России проиндексировали множество пособий и выплат, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты. Рассказываем, кому и на сколько увеличили сумму матпомощи в Алтайском крае.
Ежемесячные выплаты в регионе увеличили следующим образом:
- выплата на ребенка – 224,2 рубля. При применении районного коэффициента для граждан отдаленных территорий сумма составляет 243,8 рубля;
- выплата на ребенка одинокой матери – 672,8 рубля и 731,3 рубля
- выплата на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 448,5 и 487,5 рублей;
- выплата на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 336,4 и 365,6 рублей;
- выплата на детей из многодетных семей (за исключением учащихся общеобразовательных организаций) – 897 и 975 рублей;
- выплата на детей из многодетных семей – школьников – 1345,5 и 1462,5 рублей;
- выплата семьям, усыновившим детей, – 16 071,3 и 17 468,8 рублей;
- выплата при рождении до 01 января 2023 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 13 975 рублей.
Выплаты краевым льготникам:
- труженикам тыла – 790 рублей;
- почетным гражданам Алтайского края – 22 486,5 рублей;
- ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края – 820 рублей;
- жертвам политических репрессий –790 рублей;
- работающим и живущим в сельской местности – 1200 рублей; занятым от 50 до 75% нормы рабочего времени – 900 рублей; занятым от 25 до 50% – 600 рублей;
- компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения сельским педагогам – 2800 рублей.
Единовременная выплата
- Пособие семьям, усыновившим детей, – 20 000 рублей.
- Выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи – 7500 рублей.
- Поощрение одному из родителей (усыновителей) при получении медали “Родительская слава”, ордена “Родительская слава” или матери при присвоении ей звания “Мать-героиня” – 200 000, 500 000, 1 000 000 рублей соответственно.
- Поощрение лиц, награждаемых орденом “Родительская слава”, – 25 000 рублей.
- Вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали “Родительская слава”, – 15 000 рублей.
Материнский капитал
- Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае – 83 850 рублей.
- При рождении одновременно троих детей – 296 850 рублей.
- При рождении одновременно четверых и более детей – 367 850 рублей.
Напомним, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат и компенсаций. Повышение, как отметил министр труда РФ Антон Котяков, затронет более 20 млн россиян.
Взято отсюда