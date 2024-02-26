Максим Кузьминов Фото: Кадр видео с YouTube

Эксперт уверена, что Кузьминов навряд ли мог арендовать или купить жилье через агентство недвижимости, так как при этом необходимо предъявить рабочий контракт и декларацию о доходах

Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли убитым в Испании, мог арендовать там квартиру через знакомых или с помощью взятки. Об этом РИА Новости рассказала местный агент недвижимости Ана Мария.

По словам специалиста, Кузьминов вряд ли покупал квартиру в Испании или арендовал через агентство, так как там от него потребовали бы рабочий контракт или официальную декларацию о доходах.

“Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то знакомые. Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза”, – сказала Ана Мария.

При этом известно, что жилье в Ла-Кале, где проживал Кузьминов, стоит около 1 тысячи евро в месяц. К этой сумме обычно прибавляется залог за два месяца, а также комиссия агентству в размере месячной платы.

Ана Мария отметила, что это хороший район, а в доме, где жил Кузьминов, мало испанцев. Большинство проживающих – выходцы из России, Нидерландов, Дании, Армении, Грузии, Англии, Швеции и с Украины.

Напомним, что Кузьминова, угнавшего на Украину российский вертолет, нашли мертвым 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом нашли документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. Позднее в полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда