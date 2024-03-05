Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в праздничные дни

Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с

С приходом первого месяца весны в Алтайском крае пока не наблюдается резкого потепления. Однако холода уже не вернутся. Какую погоду ожидать бийчанам на праздничные выходные, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского гидрометцентра.

– 6 и 7 марта температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -7 до -14 градусов, в предгорьях – от -15 до -20 градусов. Дневная температура будет колебаться от -4 до +3 градусов. Оттепели как раз ожидаются в южных предгорных районах. В Юго-Восточных районах ветер от слабого умеренного еще может местами усиливаться: ночью – 18 м/с, днем – 15 м/с. 7 марта в утренние часы местами возможен туман.

Осадков в предпраздничные дни пока не ожидается, чего не скажешь о следующем дне. Ночью 8 марта небольшой снег только местами пройдет над краем. Однако уже днем на всей территории Алтайского края ожидаются осадки небольшой умеренной интенсивности в виде снега и мокрого снега.

– 8 марта температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -6 до -11 градусов, в предгорьях до -17 градусов. Ветер слабый, умеренный. В утренние часы пока еще будет прохладно, возможно, местами поднимется метель. Дневная температура воздуха будет колебаться от -5 до 0 градусов, местами по югу повысится до +5 градусов. Также могут наблюдаться гололедные явления.

Специалист отмечает, что в праздничный день с прохождением холодного фронта порывы ветра могут местами усиливаться до 16 м/с.

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Взято отсюда