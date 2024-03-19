Подлодка. ВМФ России Фото: function.mil.ru

Сейчас в боевом составе ВМФ находятся несколько десятков атомных подлодок. Однако точная цифра субмарин остается секретной, так как среди них есть подлодки спецназначения

Зарплата моряка-подводника в России за последние годы значительно увеличилась. Сейчас командир атомной подлодки в звании капитана первого ранга может получать до 400 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает до 300 тысяч рублей. Однако зарплата моряков зависит от степени оперативного использования подлодки: чем чаще, тем зарплата больше.

19 марта в России отмечается День моряка-подводника ВМФ РФ. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия в пунктах базирования подводных сил, на главных базах флотов в регионах РФ.



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