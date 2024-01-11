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Стало известно, каким знакам зодиака может повезти в любви в феврале

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Стало известно, каким знакам зодиака может повезти в любви в феврале

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: ru.freepik.com

Февраль станет месяцем перемен в отношениях со второй половинкой для трех знаков зодиака. Астрологи уверены, что некоторые решатся на смелый шаг

Согласно китайскому календарю, год Зеленого Дракона вступает в силу в этом феврале. Эксперты предсказали для нескольких знаков зодиака в этот период сюрпризы на любовном фронте, сообщает News102.ru.

Овны могут встретить любовь своей жизни во второй месяц 2024 года. Те представители огненного знака, которые уже состоят в отношениях, получат возможность укрепить союз с партнером.

Стрельцам предсказали неожиданные прилив любви к человеку, которого они знают не так давно. Им посоветовали входить в отношения постепенно, и тогда все перерастет в крепкий союз.

Весам спрогнозировали готовность на смелый шаг. В феврале они могут внезапно понять, что готовы узаконить отношения со своей второй половинкой.

Ранее астрологи предсказали для двух знаков зодиака возможные неприятности в ближайшие дни. Они дали несколько советов, которые помогут представителям зодиакального круга избежать серьезных последствий.

Взято отсюда

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