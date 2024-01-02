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Стало известно, какими именами называли детей в Алтайском крае в 2023 году

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Стало известно, какими именами называли детей в Алтайском крае в 2023 году

Ребенок. Новорожденный. Беременность Фото: unsplash.com

В прошедшем году в краевой столице новорожденных часто называли редкими именами, такими как Стефанида, Амилия, Марс, Потап и другие

Итоги года подвели в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре “Дар”. В 2023-м в стенах роддома зарегистрировали рождение более двух тысяч малышей и выдали им первый документ.

По данным отдела ЗАГС, девочек чаще всего называли именем Варвара, Полина и Ева. Самими редкими стали – Роза, Стефанида и Амилия.

Популярными среди мужских имен оказались Владимир, Михаил, Александр и Артем. В единичных случаях мальчиков называли Марс, Потап, Никон и Ефим.

Ранее сообщалось, что в период с января по ноябрь 2023 года в Алтайском крае на свет появилось 15 353 новорожденных. В их числе 7 964 мальчика и 7 389 девочек.

Взято отсюда

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