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Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт и кто его получит

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Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт и кто его получит

Александра Ширвиндта госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии Фото: @shirvindt*

После смерти артиста в Сети начали обсуждать, как вдова и сын артиста поделят загородный дом, однако, как оказалось позже, актеру эта недвижимость никогда не принадлежала

Родственники покойного Александра Ширвиндта в равных долях разделят недвижимость артиста, сообщает “КП”.

Всего за народным артистом РСФСР числились 14-метровая комната в коммуналке на Арбате, квартира на 116 “квадратов”, земельный участок в 13 соток и доле в квартире площадью в 69 “квадратов”. Вся недвижимость располагается в Москве и Подмосковье. Дачу, по словам жены артиста, они приобретали только для коротких поездок на рыбалку.

Сам же Ширвиндт вместе с женой Натальей Белоусовой жил на два дома – в столичной квартире, которой владели оба супруга, и загородом доме. Квартира находится в высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. Подмосковный дом достался супруге артиста в наследство.

Наследниками Александра Ширвиндта стали его жена и единственный сын. Именно они поделят между собой имущество артиста.

Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Артист играл в театре и кино, а также работал как режиссер и конферансье. В 2000–2021 годах он занимал должность художественного руководителя Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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