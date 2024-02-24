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Стало известно, когда Алла Пугачева выпустит новый альбом

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Стало известно, когда Алла Пугачева выпустит новый альбом

Наушники Фото: unsplash.com

В альбом вошли live-версии композиций, исполненных в 2019 году на юбилейном концерте “Алла Пугачева. P.S.”. Выход нового альбома не связан с последним визитом Примадонны в Россию

Певица Алла Пугачева собирается выпустить новый альбом, пишет StarHit.

В альбоме “P.S.” будут представлены 11 новых композиций и девять известных хитов в новых аранжировках.

Издание отмечает, что выход нового альбома не связан с последним визитом Аллы Пугачевой в Россию. Эту информацию подтвердил продюсер Анатолий Лопатин.

“Эти композиции на студии не записывались”, — ответил звукорежиссер на вопрос одного из поклонников в соцсетях.

Альбом появится на всех стриминговых платформах 1 марта.

Напомним, 3 ноября Пугачева записала три песни в тверской студии звукозаписи “Салам”. Основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин, сообщал, что певица хотела сделать треки для личного пользования.

Взято отсюда

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