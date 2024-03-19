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Стало известно, когда Алтайский краевой суд рассмотрит дело Армена Тонояна

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Стало известно, когда Алтайский краевой суд рассмотрит дело Армена Тонояна

Вынесение приговора Армену Тонояну Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов спортивного функционера, а вместе с ней апелляционное определение прокурора

В Алтайском краевом суде определились с датой рассмотрения “секретного” уголовного дела главы алтайской федерации бокса Армена Тонояна. Апелляционная жалоба адвокатов спортивного функционера на ранее вынесенный приговор Центральным районным судом Барнаула, а также апелляционное определение прокурора будут рассмотрены 11 апреля, сообщили “Толку” в пресс-службе краевого суда.

Еще 26 января Центральный районный суд Барнаула приговорил Тонояна к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Взято отсюда

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