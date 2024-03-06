реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, когда барнаульское “Динамо” возобновит сезон

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Первый домашний матч барнаульцев запланирован на 27 апреля

Стало известно, когда барнаульское "Динамо" возобновит сезон

Футбольный мяч на поле / Фото: pxhere.com

Футболисты барнаульского “Динамо” начнут новый сезон в середине апреля. Как сообщает официальный  сайт второй лиги “Б”, процедуру жеребьевки первенства России провели во вторник, 5 марта.

В первом туре 13 апреля динамовцы на выезде встретятся с новотроицкой “Ностой”. По предварительным данным, в турнире четвертой группы второй лиги “Б” выступят девять команд. Окончательный состав участников и календарь первенства станут известны после утверждения президиумом Футбольной национальной лиги.

Первый домашний матч барнаульцев запланирован на 27 апреля против нижегородского “Пари НН-2”.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

Школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже с этого года

При этом выбрать наилучший балл у них не получится Карандаши…

Узнать больше
Законопроект об освобождении от уголовного наказания для контрактников внесли в ГД

Законопроект об освобождении от уголовного наказания для контрактников внесли в ГД

Документ носит временный характер Гусеница танка / Фото: pxhere.com В…

Узнать больше
Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Так она ответила на заявление Стаса Михайлова Алла Пугачева /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp