Площадь Сахарова. Новогодняя елка Фото: Олег Укладов

Все новогодние елки официально откроются в пятницу 29 декабря. В каждом районе к этому событию приурочили концертные программы

Главную елку Барнаула на площади Сахарова откроют 29 декабря в 17.00, сообщили в администрации города.

Открытие пройдет с концертом-представлением “Царевна-Лебедь”, также выступят лучшие творческие коллективы города. Кульминацией вечера станет выход Деда Мороза и торжественное зажжение елки в 18.00.

Во всех районах города елки тоже зажгут свои огни. 29 декабря в 16.00 в парке культуры и отдыха “Центральный” пройдет “Новый год у ворот” – для гостей выступит ансамбль народной песни “Вечерки”.

Новогодняя афиша Фото: barnaul.org

В 17.00 на пешеходной части ул. Мало-Тобольской пройдет открытие новогоднего городка с участием Деда Мороза и Снегурочки.

29 декабря в 17.00 праздник “Новогодние огни” начнется в парке спорта Смертина. Планируются танцевальные и вокальные выступления.

На площади перед зданием на улице Германа Титова, 9 29 декабря в 16.00 состоится мероприятие “Елка в гости всех зовет”. С 16.00 до 17.00 артисты детской школы искусств №3 проведут активные игры и флешмобы. С 17.00 до 18.00 Центр развития творчества и спорта представит театрализованную сказку “Новогодний переполох”. Завершится праздник музыкальной композицией в исполнении Снегурочки.

На главной сцене площади Мира 29 декабря в 17.00 состоится концертная программа с участием коллективов района и города. На площади около елки будет игровая программа с аниматорами и ростовыми куклами, а также фотозоны “Когда часы двенадцать бьют”.

Напомним, что в этом году власти Барнаула решили отказаться от праздничных салютов, как это сделали в других регионах

Ранее стало известно, как в Барнауле будет ходить транспорт 31 декабря и 1, 2 января.

Взято отсюда