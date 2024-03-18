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Стало известно, когда мэр Бийска отчитается о работе за год

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Стало известно, когда мэр Бийска отчитается о работе за год

Традиционно отчеты руководителей наукограда проходят в марте

Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации по социально-экономическому развитию Бийска за 2023 год станет главным вопросом повестки 16-го заседания Думы Бийска. Оно назначено на 29 марта. 

Главе города Виктору Щигреву предстоит дать оценку ситуации в Бийске по различным показателям – демографии, формированию и расходованию средств бюджета, положению в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, коммунального хозяйства, газификации, строительства и прочего. 

Как правило на отчеты глав приглашают представителей общественных организаций, руководителей городских предприятий и бизнес-структур, почётных граждан города, представителей краевой власти. 

Свою оценку работе мэра и мэрии дает депутатский корпус. 

Отметим, для Виктора Щигрева, назначенного главой города в декабре 2022 года, это будет уже второй отчет. При этом весной 2023 года ему фактически предстояло отчитаться за работу команды прежнего градоначальника.

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Взято отсюда

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