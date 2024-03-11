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Стало известно, когда на маршруты в Барнауле выйдут новые автобусы

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Стало известно, когда на маршруты в Барнауле выйдут новые автобусы

Для краевой столицы закупили 41 автобус.

Источник фото: Министерство транспорта Алтайского края

Новые автобусы вместимостью до 100 человек маршрутов № 1 и № 10 выйдут на дороги Барнаула до конца весны. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко .

Глава региона отметил, что 41 машина уже поступила в город. Отечественные транспортные средства марки НЕФАЗ приобрели за счет средств специального казначейского кредита по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их стоимость составила порядка 685 млн рублей.

Сейчас поставщик устраняет недочеты. После этого администрация краевой столицы должна провести конкурсные процедуры, и тогда горожане смогут начать пользоваться транспортом.

Взято отсюда.

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