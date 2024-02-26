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Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

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По всей вероятности, город будут восстанавливать

Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

Бойцы 35-й алейской бригады в Авдеевке / Фото: кадр из видео

Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

“Вопрос упирается в самую важную составляющую – это вопрос безопасности”, – указал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Сейчас в городе нет отопления и водоснабжения. Также предстоит большая работа по разминированию и разбору завалов.

Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне.

“С учетом того, что Авдеевка – это пригород Донецка, конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать”, – подчеркнул Пушилин.

Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки.

горняк

Источник

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