Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

По всей вероятности, город будут восстанавливать
Бойцы 35-й алейской бригады в Авдеевке / Фото: кадр из видео
Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
“Вопрос упирается в самую важную составляющую – это вопрос безопасности”, – указал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.
Сейчас в городе нет отопления и водоснабжения. Также предстоит большая работа по разминированию и разбору завалов.
Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне.
“С учетом того, что Авдеевка – это пригород Донецка, конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать”, – подчеркнул Пушилин.
Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки.
горняк
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