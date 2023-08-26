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Стало известно, когда пройдет первая осенняя ярмарка в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Закупиться едой можно будет по шести адресам

Фото: pxhere.com

Первая в 2023 году осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Барнауле 9 сентября, сообщили в мэрии.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

  • пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ “Россия”);
  • ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • ул. Германа Титова, 9;
  • пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном “Опера”);
  • ул. Чайковского, 21 (поселок Южный, площадь перед ДК “Южный”).

Там можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.

Всего во втором полугодии проведут девять ярмарок, последнюю – 4 ноября.

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