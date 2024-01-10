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Стало известно, когда россиянам ждать следующие длинные выходные

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Стало известно, когда россиянам ждать следующие длинные выходные

Граждане 3 дня подряд будут отдыхать в феврале и марте

Новогодние каникулы закончились, наступили рабочие дни. Однако ближайшие выходные для россиян наступят в феврале и марте.

Так, следующие праздничные выходные приходятся на День защитника Отечества 23 февраля. Этот праздник в 2024 году выпал на пятницу, поэтому жители страны будут отдыхать 3 дня подряд – с пятницы по воскресенье. 

Затем длинные выходные будут в марте. 8 марта – Международный женский день также выпадает на пятницу, поэтому выходные пройдут 8, 9 и 10 марта.

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