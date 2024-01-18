"Слово пацана" Фото: Скрин с трейлера

Неизвестно, подвергнется ли изменениям сериал при выходе на ТВ. Также не уточняется дата премьеры, и есть данные только о том, что она состоится весной

Сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” появится на российском ТВ. Премьера должна состояться на телеканале НТВ, однако точная дата неизвестна, сообщает 116.ru.

Предварительно телепремьеру ставили на 22 января, однако сейчас на официальном сайте НТВ стоит надпись “скоро”. Предполагается, что выход сериала на ТВ могли перенести на 29 января, так как такая дата стоит на одном из видеороликов на сайте.

При этом в пресс-службе НТВ уверяют, что премьера состоится ближайшей весной. Однако даты показа не уточняются, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в Сети активно обсуждается возможное продолжение успешного сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”. При этом сам режиссер проекта Жора Крыжовников подогрел интерес, намекнув на второй сезон одним снимком.

Взято отсюда