реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, когда сериал Слово пацана покажут на ТВ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, когда сериал Слово пацана покажут на ТВ

"Слово пацана" Фото: Скрин с трейлера

Неизвестно, подвергнется ли изменениям сериал при выходе на ТВ. Также не уточняется дата премьеры, и есть данные только о том, что она состоится весной

Сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” появится на российском ТВ. Премьера должна состояться на телеканале НТВ, однако точная дата неизвестна, сообщает 116.ru.

Предварительно телепремьеру ставили на 22 января, однако сейчас на официальном сайте НТВ стоит надпись “скоро”. Предполагается, что выход сериала на ТВ могли перенести на 29 января, так как такая дата стоит на одном из видеороликов на сайте.

При этом в пресс-службе НТВ уверяют, что премьера состоится ближайшей весной. Однако даты показа не уточняются, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в Сети активно обсуждается возможное продолжение успешного сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”. При этом сам режиссер проекта Жора Крыжовников подогрел интерес, намекнув на второй сезон одним снимком.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Фримаркет «Добровещь»: рассказываем, как поучаствовать

18.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске дедушка почти месяц жил в гостинице: он остался без прописки

18.01.2024

 Новости Алтай

Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

18.01.2024

 Новости Алтай

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

18.01.2024

 Новости Алтай

Давайте сами. В Барнауле трамваи оснастили терминалами для оплаты проезда без кондуктора

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

18.01.2024

 Новости Алтай

Власти Барнаула забирают у людей земли в центре города: где на этот раз

18.01.2024

 Новости Алтай

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске